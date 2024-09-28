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В Федерации баскетбола Узбекистана выявлены хищения на крупную сумму

В Федерации баскетбола Узбекистана выявлены хищения денежных средств.

Как сообщает yuz.uz, исполнительный директор федерации вступил в преступный сговор с куратором дела Ю.С. и С.И. и учредил ООО «S.A.G.» на имя матери и брата С.И. Тогда он украл у федерации 197 млн сумов (примерно 1,5 млн рублей – Спортс’’) за 2 единицы специального оборудования, предназначенного для контроля здоровья спортсменов, которые фактически не были поставлены.

Также первый вице-президент федерации незаконно изъял и присвоил на свои личные нужды 162 млн сумов (примерно 1,2 млн рублей – Спортс’’) с корпоративной пластиковой карты, принадлежащей организации.

Кроме того, вышеуказанные чиновники подписали фиктивный договор об оказании услуг по привлечению спонсоров в федерацию, а 130 млн сумов (примерно 1 млн рублей – Спортс’’), принадлежащие федерации, были потрачены на личные нужды.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело, проведены следственные действия, приговором суда к виновным применены соответствующие наказания.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: yuz.uz
происшествия
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