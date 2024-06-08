Андре Игудала: «Пистонс»-2004 доставили бы «Уорриорз»-2017 проблемы, но мы обыграли бы их»

Теги Детройт Рашид Уоллес Голден Стэйт Андре Игудала НБА Баскетбол

Андре Игудала не согласен, что «Пистонс»-2004 обыграли бы «Уорриорз»-2017.

Бывший игрок «Голден Стэйт» Андре Игудала отреагировал на слова Рашида Уоллеса, который заявил, что «Пистонс» 2004 года обыграли бы «Уорриорз» образца 2017-го.

«Рашид на самом деле в чем-то прав, потому что я играл против него. Выиграли бы мы у них? Да. Но, возможно, эта команда доставила бы нам больше проблем, чем другие команды.

Их стартовая пятерка была бы для нас неудобным соперником. Но они набирали 80 с чем-то очков за матч. Говорят, что нашей слабой стороной была защита. Но стоило бы нам переживать за свою защиту, если они набирали всего 80 очков.

Многие забыли о нашей скамейке запасных. Шон Ливингстон, я, Леандро Барбоса. У нас было много интересных пятерок. Они забывают о Зазе Пачулии и его жесткости. Заза был бы отличным соперником для «Пистонс». Джавейл Макги тоже был хорош. Чаще всего говорят об основе, но у нас была очень хорошая скамейка», – сказал четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт».

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1 комментарий
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Лучше защищающейся команды чем Детройт 2004-2005 я не видел хотя слежу за НБА 25 лет ! А самый сок той команды это именно отсутствие звёзды яркой, а была именно команда звезда где все были очень сильные и ровные
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