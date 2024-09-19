Фестус Изели: «Мэверикс» с Клэем Томпсоном будут лучшей командой Запада»
Фестус Изели высоко оценивает приобретение «Далласа».
Бывший центровой и одноклубник Клэя Томпсона считает, что его переход в «Мэверикс» поможет команде.
«Сказал бы, что «Мэверикс» с Клэем Томпсоном в составе будут лучшей командой на Западе.
Знаю, что «Миннесота» и «Оклахома» не согласятся с этим, но «Даллас» немного потерял в защите и сильно добавил в бросковом компоненте за счет приобретения Клэя. Он поможет на игровой площадке, а его мораль и командная «химия» получат получат положительный импульс», – заявил Изели в эфире ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: MFFL Nation в сети X
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