Демар Дерозан: «Нельзя просто поделиться мнением так, чтобы люди вокруг не пытались против него протестовать»

Демар Дерозан порассуждал на тему социальных сетей.

«Все стало сложно. Мы живем в мире, в котором у всех есть мнение по каждому вопросу. Нельзя ничего сделать, ничем поделиться так, чтобы не вызвать протестов.

Просто включаешь телефон и видишь весь массив мнений и суждений по твоей теме. Часто все выходит за рамки здравого смысла.

Мы все теперь медиа. Иногда даже приходится бороться с запретами, вызванными страхом и общественным давлением», – заключил форвард «Сакраменто».

Дерозан активно занимается пропагандой психического здоровья и пытается помочь людям, борющимся с депрессией.