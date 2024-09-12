Демар Дерозан: «Нельзя просто поделиться мнением так, чтобы люди вокруг не пытались против него протестовать»
Демар Дерозан порассуждал на тему социальных сетей.
«Все стало сложно. Мы живем в мире, в котором у всех есть мнение по каждому вопросу. Нельзя ничего сделать, ничем поделиться так, чтобы не вызвать протестов.
Просто включаешь телефон и видишь весь массив мнений и суждений по твоей теме. Часто все выходит за рамки здравого смысла.
Мы все теперь медиа. Иногда даже приходится бороться с запретами, вызванными страхом и общественным давлением», – заключил форвард «Сакраменто».
Дерозан активно занимается пропагандой психического здоровья и пытается помочь людям, борющимся с депрессией.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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