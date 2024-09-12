Демар Дерозан: «Кингз» будут в финале Западной конференции»

Демара Дерозана попросили дать «смелый» прогноз на сезон-2024/25.

«Кингз» будут в финале Западной конференции», – заявил форвард. Дерозан перешел в «Сакраменто » из «Чикаго » этим летом.

«Кингз» закончили прошлый регулярный чемпионат на 9-м месте с результатом 46-36 и не сумели пройти в плей-офф.