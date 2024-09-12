Демар Дерозан: «Кингз» будут в финале Западной конференции»
Демара Дерозана попросили дать «смелый» прогноз на сезон-2024/25.
«Кингз» будут в финале Западной конференции», – заявил форвард. Дерозан перешел в «Сакраменто» из «Чикаго» этим летом.
«Кингз» закончили прошлый регулярный чемпионат на 9-м месте с результатом 46-36 и не сумели пройти в плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Ahn Fire Digital в сети X
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