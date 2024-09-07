В NBA 2K25 есть опция прощального тура Леброна Джеймса
Леброн Джеймс все ближе к завершению игровой карьеры
В новом симуляторе NBA 2K25 есть опция прощального тура форварда «Лейкерс», которому в декабре исполнится 40 лет.
Минувшим летом Джеймс подписал с «озерниками» 2-летний контракт с опцией игрока на межсезонье-2025.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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