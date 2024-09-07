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В NBA 2K25 есть опция прощального тура Леброна Джеймса

Леброн Джеймс все ближе к завершению игровой карьеры

В новом симуляторе NBA 2K25 есть опция прощального тура форварда «Лейкерс», которому в декабре исполнится 40 лет.

Минувшим летом Джеймс подписал с «озерниками» 2-летний контракт с опцией игрока на межсезонье-2025.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Баскетбол - фото
NBA 2K
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