«Лейкерс» подписали Алекса Фаджа

Алекс Фадж возвращается в «Лейкерс»

Калифорнийский клуб объявил о подписании легкого форварда (21 год, 206 см). Детали контракта не раскрываются.

В прошлом сезоне Фадж поиграл за «Лейкерс » и «Даллас» (6 матчей в сумме, 2,5 очка за игру в среднем). Алекс не был выбран на драфте-2023, но подписал двусторонний контракт с «озерниками» и стал с командой победителем внутрисезонного турнира.

Через несколько месяцев после отчисления из «Лейкерс» Фадж заключил двусторонний контракт с «Мэверикс».

В Летней лиге 2024 года в составе «Далласа» Фадж принял участие в 5 матчах, набирая в среднем 4,6 очка, 3,2 подбора и 1,2 передачи за 13,1 минуты на площадке.