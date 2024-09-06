«Лейкерс» подписали Алекса Фаджа
Алекс Фадж возвращается в «Лейкерс»
Калифорнийский клуб объявил о подписании легкого форварда (21 год, 206 см). Детали контракта не раскрываются.
В прошлом сезоне Фадж поиграл за «Лейкерс» и «Даллас» (6 матчей в сумме, 2,5 очка за игру в среднем). Алекс не был выбран на драфте-2023, но подписал двусторонний контракт с «озерниками» и стал с командой победителем внутрисезонного турнира.
Через несколько месяцев после отчисления из «Лейкерс» Фадж заключил двусторонний контракт с «Мэверикс».
В Летней лиге 2024 года в составе «Далласа» Фадж принял участие в 5 матчах, набирая в среднем 4,6 очка, 3,2 подбора и 1,2 передачи за 13,1 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Лейкерс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости