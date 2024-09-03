Джордан Гудвин получил приглашение в тренировочный лагерь «Лейкерс»
Джордан Гудвин присоединится к «Лейкерс»
Разыгрывающий (25 лет, 191 см) получил приглашение в тренировочный лагерь «озерников».
Гудвин начинал сезон-23/24 в «Финиксе», набирая в 40 встречах 5,0 очка, 2,9 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.
В феврале баскетболист пополнил состав «Мемфиса», его средние показатели в 17 матчах – 10,0 очка, 8,0 подбора и 4,5 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
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