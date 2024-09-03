Джордан Гудвин получил приглашение в тренировочный лагерь «Лейкерс»

Джордан Гудвин присоединится к «Лейкерс»

Разыгрывающий (25 лет, 191 см) получил приглашение в тренировочный лагерь «озерников».

Гудвин начинал сезон-23/24 в «Финиксе», набирая в 40 встречах 5,0 очка, 2,9 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

В феврале баскетболист пополнил состав «Мемфиса», его средние показатели в 17 матчах – 10,0 очка, 8,0 подбора и 4,5 передачи.