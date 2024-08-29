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Андрей Ватутин: «Работы по строительству нашей новой арены приостановлены. Стороны не могут подписать очередные плановые соглашения по проведению работ»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о строительстве новой арены.

«Работы по строительству нашей новой арены приостановлены. Новый комплекс строится не только для баскетбольного клуба, часть здания предусмотрена для нужд «большого ЦСКА». Участок земли принадлежит Министерству обороны, которое в свое время заключило договор о постройке комплекса с нашим владельцем, компанией «Норникель». Была выбрана определенная форма взаимодействия, основное финансирование легло на плечи «НН». В силу известных событий и перемен в МО уже более четырех месяцев стороны не могут подписать очередные плановые соглашения по проведению работ и тем самым продолжить стройку. Нашим владельцем предпринимается максимум усилий для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, за последние месяцы прошел ряд совещаний с новыми руководителями МО, курирующими спорт и строительство. На сегодня ничего не подписано, и стройка по-прежнему заморожена. Желание возобновить строительство есть у всех причастных. Надеюсь, окончание отпускного периода активизирует рабочие процессы», – прокомментировал Ватутин текущее состояние проекта.

По первоначальным планам, строительство комплекса должно было быть завершено к концу 2023 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Спорт-Экспресс
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logoАндрей Ватутин
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