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«Индиана» отчислила Кайла Мангаса и Кэмерона Макгриффа

«Индиана» рассталась с двумя игроками

«Пэйсерс» отчислили защитника Кайла Мангаса (25 лет, 193 см) и форварда Кэмерона Макгриффа (26 лет, 201 см), с которыми ранее заключили негарантированные контракты Exhibit 10.

Мангас не был выбран на драфте в 2021 году. В прошлом сезоне защитник участвовал в предсезонном лагере «Индианы» и сыграл 34 матча в G-лиге, набирая в среднем 17,9 очка, 3,1 подбора и 3,7 передачи.

Макгрифф не был выбран на драфте-2020 году. В 28 матчах G-лиги в прошлом сезоне он в среднем набирал 10,8 очка и 4,1 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
переходы
logoИндиана
logoНБА
Кэмерон Макгрифф
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