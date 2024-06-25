Шэмс Чарания: «Кливленд» рассчитывает продлить контракт с Донованом Митчеллом на 4 года и 209 млн»

«Кэвс» уверены, что подпишут новое долгосрочное соглашение с Донованом Митчеллом.

Об этом сообщает инсайдер .

«В «Кавальерс» растет оптимизм и уверенность в том, что они достигнут соглашения о новом продлении контракта с на четыре года стоимостью до 209 миллионов долларов», – сказал Чарания.

После вылета из плей-офф « » отправил в отставку главного тренера Джей Би Бикерстаффа. Его место займет ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон.