Шэмс Чарания: «Кливленд» рассчитывает продлить контракт с Донованом Митчеллом на 4 года и 209 млн»
«Кэвс» уверены, что подпишут новое долгосрочное соглашение с Донованом Митчеллом.
Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
«В «Кавальерс» растет оптимизм и уверенность в том, что они достигнут соглашения о новом продлении контракта с Донованом Митчеллом на четыре года стоимостью до 209 миллионов долларов», – сказал Чарания.
После вылета из плей-офф «Кливленд» отправил в отставку главного тренера Джей Би Бикерстаффа. Его место займет ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон.