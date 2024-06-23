Nike показала новый логотип торговой линейки в сотрудничестве с Эйжей Уилсон

Эйжа Уилсон готовится к запуску линейки кроссовок.

Nike объявила о сотрудничестве с баскетболисткой в мае. Двукратный обладатель награды MVP женской НБА из «Лас-Вегаса» получит свою линейку кроссовок.

«Ее логотип в виде звезды вдохновлен ее особенным стилем, невероятной игрой и прямолинейной реалистичностью. Она всегда рисовала звезду в букве «A» в своей подписи, что отражено в дизайне в энергичном и игривом стиле. Образ показался очень искренним», – заявила пресс-служба компании.