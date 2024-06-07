Александр Церковный: «Предлагаем ввести систему плей-ин, как в завершившемся сезоне Евролиги»
Александр Церковный рассказал о возможных изменениях регламента Единой лиги ВТБ.
Утверждение регламента сезона-2023/24 состоится 14 июня в Москве.
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал инициативы клуба из Санкт-Петербурга.
«Зенит» предложил руководству лиги оценивать работу судей по запросу команд, попросил регламентировать размещение болельщиков гостевых клубов не выше 25-го ряда и поддержал предложение ЦСКА по проведению общего регулярного турнира в четыре этапа без разделения на группы.
«Мы считаем, что клубы должны иметь право знать, как лига и судейский департамент вместе с комиссаром оценивают качество судейства. Безусловно, это не нужно делать каждый матч, но в определенных моментах возникает ситуация, когда хотелось бы понять позицию контролирующих органов. Речь, конечно, идет про игры с участием того клуба, который делает соответствующий запрос в письменной форме.
Болельщики, которые приезжают поддержать свою команду, порой за тысячу километров, проделав огромный путь ради своих любимцев, имеют право быть ближе к команде.
Предлагаем ввести систему плей-ин, как в завершившемся сезоне Евролиги. Когда клубы, занявшие 7-10-е места, разыгрывают между собой две путевки в плей-офф», – рассказал Церковный.
Сезон 23-24 закончился вроде как. Да и плей-ин уже был