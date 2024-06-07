Александр Церковный: «Предлагаем ввести систему плей-ин, как в завершившемся сезоне Евролиги»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Александр Церковный Баскетбол

Александр Церковный рассказал о возможных изменениях регламента Единой лиги ВТБ.

Утверждение регламента сезона-2023/24 состоится 14 июня в Москве.

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал инициативы клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» предложил руководству лиги оценивать работу судей по запросу команд, попросил регламентировать размещение болельщиков гостевых клубов не выше 25-го ряда и поддержал предложение ЦСКА по проведению общего регулярного турнира в четыре этапа без разделения на группы.

«Мы считаем, что клубы должны иметь право знать, как лига и судейский департамент вместе с комиссаром оценивают качество судейства. Безусловно, это не нужно делать каждый матч, но в определенных моментах возникает ситуация, когда хотелось бы понять позицию контролирующих органов. Речь, конечно, идет про игры с участием того клуба, который делает соответствующий запрос в письменной форме.

Болельщики, которые приезжают поддержать свою команду, порой за тысячу километров, проделав огромный путь ради своих любимцев, имеют право быть ближе к команде.

Предлагаем ввести систему плей-ин, как в завершившемся сезоне Евролиги. Когда клубы, занявшие 7-10-е места, разыгрывают между собой две путевки в плей-офф», – рассказал Церковный.

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4 комментария
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Плей Ин надо делать в сильных чемпионатах. Где больше половины команд примерно равны. Это точно не для гас
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12 команд в лиге. Какой плей-ин.
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Прошлогодняя новость что ли?
Сезон 23-24 закончился вроде как. Да и плей-ин уже был
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опять что-то слизали
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