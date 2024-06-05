Скотт Фостер и Тони Бразерс – среди 12 судей, выбранных для работы в финальной серии НБА
НБА объявила судейский состав, который отобран для работы в финальной серии.
Противостояние «Бостон» – «Даллас» будут обслуживать Скотт Фостер, Тони Бразерс, Марк Дэвис, Джеймс Кэйперс, Зак Зарба, Джон Гоубл, Дэвид Гатри, Билл Кеннеди, Джон Тивен, Кортни Кирклэнд, Джеймс Уильямс и Кевин Скотт.
НБА объявила о выборе во вторник, за два дня до первой игры серии в Бостоне.
Судьи были отобраны на основе их результатов по итогам первых трех раундов плей-офф-2024.
Фостер за карьеру обслуживал 24 матча финала НБА, за ним следуют Дэвис (20) и Бразерс (16).