Скотт Фостер и Тони Бразерс – среди 12 судей, выбранных для работы в финальной серии НБА

НБА объявила судейский состав, который отобран для работы в финальной серии.

Противостояние « » – « » будут обслуживать , Тони Бразерс, Марк Дэвис, Джеймс Кэйперс, , Джон Гоубл, Дэвид Гатри, Билл Кеннеди, Джон Тивен, Кортни Кирклэнд, Джеймс Уильямс и Кевин Скотт.

НБА объявила о выборе во вторник, за два дня до первой игры серии в Бостоне.

Судьи были отобраны на основе их результатов по итогам первых трех раундов плей-офф-2024.

Фостер за карьеру обслуживал 24 матча финала , за ним следуют Дэвис (20) и Бразерс (16).