Скотт Фостер и Тони Бразерс – среди 12 судей, выбранных для работы в финальной серии НБА

Теги Бостон Даллас НБА судьи НБА плей-офф Тони Бразерс Скотт Фостер Дэвид Гатри Кортни Кирклэнд Джеймс Кэйперс Джон Гоубл Зак Зарба Кевин Скотт Билл Кеннеди Марк Дэвис Джеймс Уильямс Джон Тивен Баскетбол

НБА объявила судейский состав, который отобран для работы в финальной серии.

Противостояние «Бостон» – «Даллас» будут обслуживать Скотт Фостер, Тони Бразерс, Марк Дэвис, Джеймс Кэйперс, Зак Зарба, Джон Гоубл, Дэвид Гатри, Билл Кеннеди, Джон Тивен, Кортни Кирклэнд, Джеймс Уильямс и Кевин Скотт.

НБА объявила о выборе во вторник, за два дня до первой игры серии в Бостоне.

Судьи были отобраны на основе их результатов по итогам первых трех раундов плей-офф-2024.

Фостер за карьеру обслуживал 24 матча финала НБА, за ним следуют Дэвис (20) и Бразерс (16).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий