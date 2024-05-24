«Нью-Йорк» не считает обмен Джулиуса Рэндла одной из своих трансферных задач

Джулиус Рэндл может подписать продление контракта в августе.

По сообщению репортера The Athletic Фреда Каца, «Никс» не ставят задачи обменять форварда, но понимают, что получение звезды может быть связано с трансфером .

Клуб может предложить форварду продление контракта на четыре года и 181,5 миллиона долларов. « », скорее всего, не будет торопиться с новым соглашением, которое наложит месячный запрет на обмен игрока.

«Никс» предпочитают сохранить гибкость в плане своих активов и место под потолком перед следующим сезоном.

Рэндл пропустил вторую часть регулярного чемпионата и весь плей-офф с травмой плеча. До повреждения форвард набирал 24 очка, 9,2 подбора и 5 передач в среднем за матч, реализуя 47,2% с игры и 31,1% из-за дуги.