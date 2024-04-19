Джейлен Брансон: «Никс» узнали себя по ходу сезона. Этому учишься только в самые трудные моменты»

Теги Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл О Джи Ануноби Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон назвал определяющие моменты сезона для «Никс».

В 1-м раунде плей-офф «Нью-Йорк» сойдется с «Филадельфией».

«После того, как мы заполучили О Джи, дела сразу пошли в гору. Он пришел в команду и сразу же заиграл. Сильно впечатлило то, как он действовал на обеих половинах площадки, как он был полезен. Таких игроков, которые могут прийти в новую команду и моментально начать влиять на игру в атаке или защите, не зная особо ничего о системе, не так уж и много. А он сделал это сразу. Потрясающий игрок с отличным подходом к делу. Прешес тоже был хорош. Он стал нашей опцией, активизируясь в ключевые моменты, было здорово это видеть.

В январе дела шли отлично. Потом О Джи и Джулиус травмировались. И Митчелл тоже. И мы толком не знали, когда первые двое вообще вернутся. Так что просто выходили на площадку в каждом матче и выкладывались, старались изо всех сил. Самым важным для нас было то, что мы оставались на плаву, побеждали и по-прежнему указывали направление, в котором собирались добиться успеха. Мы определили, узнали себя в те моменты неопределенности. Это подчеркивает ключевую вещь в нашей игре: мы знаем, кто мы. Этому учишься только в самые трудные моменты», – считает Брансон.

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1 комментарий
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Брансон хорош, спору нет и быть не может. Но в успехе команды хотелось бы отметить два важных момента: 1. Вот такая ситуация "через боль и стиснув зубы"- лучшее, где может показать себя Тибодо, 2. Донте Дивинченцо.
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