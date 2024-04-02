Джефф Тиг: «Кто там постоянно кидает Криса Пола? Скотт Фостер. Мне он не нравится»
Джефф Тиг назвал судей НБА, которые ему не нравятся.
По словам экс-игрока НБА, одним из таких рефери является Скотт Фостер.
«Кто там постоянно кидает Криса Пола? Скотт Фостер. Мне он не нравится. Я называл его чертовым ниггером. Всякий раз, когда мы играли, он никогда ничего не свистел. Я думал: «Черт, он меня поимел», – рассказал Тиг.
Тиг также рассказал историю о Тони Бразерсе.
«Расскажу еще об одном рефери. Этот мужик с огромными бровями... Тони Бразерс. Ниггер пытался быть классным парнем. Он мне не нравится.
Как-то был матч, я был еще молод, мы играли против «Пэйсерс», я был в составе «Хоукс», моя мама и тетя наблюдали из первого ряда.
Они поддерживали меня, аплодировали и что-то такое делали каждый раз, когда я входил в игру. Я был молод. Вероятно, это был мой первый год, может быть, мой второй год в НБА. Он отводит меня в сторону и спрашивает: «Чувак , кто это, черт возьми, такие?»
Меня это выбесило. Я потерял контроль. Он типа извинялся, а я такой: «Ниггер, это моя мама». Я начал заводиться», – заявил Тиг.
По мнению экс-разыгрывающего, Бразерс излишне усердствовал в стремлении быть в хороших отношениях с баскетболистами.
«Он продолжал извиняться, если вы его знаете, Тони пытался нравиться игрокам, пытался быть классным парнем. Все спрашивал у игроков: «Как дела, мазафакеры?» – рассказал Тиг.
Кто то получил наказания, кроме автора?
Ну а его лучший друг и беттинг-партнёр Скотти Фостер по итогам расследования получил бонусом ещё 20 лет карьеры в НБА, назначения на финалы и т.д.