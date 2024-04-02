Джефф Тиг: «Кто там постоянно кидает Криса Пола? Скотт Фостер. Мне он не нравится»

Теги Крис Пол НБА судьи Джефф Тиг Тони Бразерс Скотт Фостер Баскетбол

Джефф Тиг назвал судей НБА, которые ему не нравятся.

По словам экс-игрока НБА, одним из таких рефери является Скотт Фостер.

«Кто там постоянно кидает Криса Пола? Скотт Фостер. Мне он не нравится. Я называл его чертовым ниггером. Всякий раз, когда мы играли, он никогда ничего не свистел. Я думал: «Черт, он меня поимел», – рассказал Тиг.

Тиг также рассказал историю о Тони Бразерсе.

«Расскажу еще об одном рефери. Этот мужик с огромными бровями... Тони Бразерс. Ниггер пытался быть классным парнем. Он мне не нравится.

Как-то был матч, я был еще молод, мы играли против «Пэйсерс», я был в составе «Хоукс», моя мама и тетя наблюдали из первого ряда.

Они поддерживали меня, аплодировали и что-то такое делали каждый раз, когда я входил в игру. Я был молод. Вероятно, это был мой первый год, может быть, мой второй год в НБА. Он отводит меня в сторону и спрашивает: «Чувак , кто это, черт возьми, такие?»

Меня это выбесило. Я потерял контроль. Он типа извинялся, а я такой: «Ниггер, это моя мама». Я начал заводиться», – заявил Тиг.

По мнению экс-разыгрывающего, Бразерс излишне усердствовал в стремлении быть в хороших отношениях с баскетболистами.

«Он продолжал извиняться, если вы его знаете, Тони пытался нравиться игрокам, пытался быть классным парнем. Все спрашивал у игроков: «Как дела, мазафакеры?» – рассказал Тиг.

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4 комментария
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А помните судья, который сидел за ставки, выпустил книгу, где рассказывал как судьи делают пари, специально судят неправильно( например если игрок оскорбил другого судью в прошлой игре, и они типа в солидарность не дают на нем фолы), или по приколу делали спор, кто первый свиснет фол и держались по 3-4 минуты, пока драки не начинались
Кто то получил наказания, кроме автора?
+3
-1
+2
У него все вокруг нигеpы) или он это слово между делом употребляет? Фостер же вообще белый))
+2
-1
+1
Ответ Ужратый Гусениц
А помните судья, который сидел за ставки, выпустил книгу, где рассказывал как судьи делают пари, специально судят неправильно( например если игрок оскорбил другого судью в прошлой игре, и они типа в солидарность не дают на нем фолы), или по приколу делали спор, кто первый свиснет фол и держались по 3-4 минуты, пока драки не начинались Кто то получил наказания, кроме автора?
Нет, автор один получил за всех)
Ну а его лучший друг и беттинг-партнёр Скотти Фостер по итогам расследования получил бонусом ещё 20 лет карьеры в НБА, назначения на финалы и т.д.
+2
-2
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