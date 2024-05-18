Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Дертона» – «Виртус», «Реджо-Эмилия» встретится с «Венецией»

Сегодня пройдут два матча 1/4 плей-офф итальянской Серии А.

«Дертона» примет « », «Реджо-Эмилия» дома встретится с «Венецией».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Четвертые матчи

«Виртус» ведет в серии – 2-1

«Реджо-Эмилия» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.