Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Дертона» – «Виртус», «Реджо-Эмилия» встретится с «Венецией»

Теги результаты чемпионат Италии Виртус Рейер Венеция Реджо-Эмилия Дертона Баскетбол

Сегодня пройдут два матча 1/4 плей-офф итальянской Серии А.

«Дертона» примет «Виртус», «Реджо-Эмилия» дома встретится с «Венецией».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Четвертые матчи

Дертона – Виртус
Дата проведения
18 мая, 21.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

«Виртус» ведет в серии – 2-1

Реджо-Эмилия – Рейер Венеция
Дата проведения
18 мая, 21.45, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

«Реджо-Эмилия» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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