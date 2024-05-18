Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Дертона» – «Виртус», «Реджо-Эмилия» встретится с «Венецией»
Сегодня пройдут два матча 1/4 плей-офф итальянской Серии А.
«Дертона» примет «Виртус», «Реджо-Эмилия» дома встретится с «Венецией».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 18 мая, 21.00, «Palasport Paolo Ferraris»
«Виртус» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 18 мая, 21.45, «Palasport Bigi»
«Реджо-Эмилия» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.