Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Реджо-Эмилия» примет «Венецию», «Дертона» встретится с «Виртусом»

Сегодня пройдут два матча 1/4 плей-офф итальянской Серии А.

«Реджо-Эмилия» постарается выйти вперед на домашней арене в игре с «Венецией» (1-1). «Виртус» в гостях попробует завершить серию с «Дертоной» (2-0).

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

Счет в серии равный – 1-1

« » ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.