Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Реджо-Эмилия» примет «Венецию», «Дертона» встретится с «Виртусом»
Сегодня пройдут два матча 1/4 плей-офф итальянской Серии А.
«Реджо-Эмилия» постарается выйти вперед на домашней арене в игре с «Венецией» (1-1). «Виртус» в гостях попробует завершить серию с «Дертоной» (2-0).
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Palasport Bigi»
Счет в серии равный – 1-1
- Дата проведения
- 16 мая, 21.45, «Palasport Paolo Ferraris»
«Виртус» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.