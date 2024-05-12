Филип Петрушев травмировался во время матча против «Колоссоса»

Филип Петрушев получил травму в матче греческой лиги против «Колоссоса».

За четыре минуты до конца первой половины встречи центровой « » подвернул правую лодыжку, и его соперник случайно приземлился на него. Игрок покинул площадку и ушел в раздевалку.

Степень тяжести повреждения станет известна после обследования.

«Олимпиакос» обыграл «Колоссос» со счетом 100:66. Петрушев набрал 4 очка, сделал 1 подбор и 1 передачу.

24 мая «Олимпиакос» встретится с «Реалом» в полуфинальном матче Евролиги.