Филип Петрушев травмировался во время матча против «Колоссоса»

Теги травмы Олимпиакос чемпионат Греции Колоссос Филип Петрушев Баскетбол

Филип Петрушев получил травму в матче греческой лиги против «Колоссоса».

За четыре минуты до конца первой половины встречи центровой «Олимпиакоса» подвернул правую лодыжку, и его соперник случайно приземлился на него. Игрок покинул площадку и ушел в раздевалку.

Степень тяжести повреждения станет известна после обследования.

«Олимпиакос» обыграл «Колоссос» со счетом 100:66. Петрушев набрал 4 очка, сделал 1 подбор и 1 передачу.

24 мая «Олимпиакос» встретится с «Реалом» в полуфинальном матче Евролиги.

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