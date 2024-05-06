Окаро Уайт о серии против УНИКСа: «Будет много силовой борьбы и жесткого контакта»

Окаро Уайт поделился ожиданиями от серии 1/2 финала против УНИКСа.

- Как оцениваешь соперника?

– Они проделали очень качественную работу в регулярке. На первое место претендовали сразу несколько команд, но они справились с этой задачей лучше остальных. Одно могу сказать точно – чтобы их победить, нужно играть быстро и жестко. Мы приехали в Казань с одной целью – выиграть первый матч, а за ним и второй. Я жду тяжелую серию, в которой точно будет много силовой борьбы и жесткого контакта, но это, я нисколько не сомневаюсь, будут захватывающие и интересные матчи.

- Подготовка к серии против прошла успешно?

– Здорово, что клуб предоставил нам возможность оставаться и тренироваться в Москве, ведь мы не тратили силы и время на переезды в Краснодар и обратно, а усердно готовились, целенаправленно работали к полуфиналу, – сказал форвард «Локомотива-Кубань».