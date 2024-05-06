«Лет 5-7 побарахтаемся в коричневом, но вырастим поколение своих игроков». Иван Лазарев предлагает вернуть лимит на количество иностранцев на площадке

Иван Лазарев предлагает ограничить количество иностранцев на площадке в Лиге ВТБ.

«Мой рецепт – вернуть лимит с двумя русскими игроками на площадке. Лет 5-7 побарахтаемся в коричневом, но вырастим поколение своих игроков.

Многие пишут вещи из разряда: «Без легионеров будет не зрелищно, никто ходить не будет, никто болеть не будет». Ну в 90-е и начало нулевых легионеров не было, и были свои звезды и ходили люди на баскет и детей водили и сборная играла хорошо!» – пишет центровой УНИКСа в своем Telegram-канале.