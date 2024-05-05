Руди Гобер: «Никогда не был частью группы, в которой заботятся друг о друге»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

«Все, через что мы прошли как команда и по-отдельности, сделало нас более устойчивыми, помогло нам доверять друг другу.

Никогда не был частью группы, которая понимает партнеров, заботится о них, хочет, чтобы им сопутствовал успех. В этой лиге сложно найти что-то подобное. 

Мне нравится сражаться бок о бок с этими парнями. Это здорово», – рассказал центровой.

«Тимбервулвз» одержали верх над «Наггетс» в первой встрече второго раунда плей-офф (106:99).

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3 комментария
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после такой фразы мы узнали что руди губер ред флаг 🚩🚩🚩
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Ответ Tim Timson
молчал бы лучше, а то мормоны, прочие Донована Инглсы проклянут и припомнят корону)
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