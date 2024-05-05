Руди Гобер: «Никогда не был частью группы, в которой заботятся друг о друге»

«Все, через что мы прошли как команда и по-отдельности, сделало нас более устойчивыми, помогло нам доверять друг другу.

Никогда не был частью группы, которая понимает партнеров, заботится о них, хочет, чтобы им сопутствовал успех. В этой лиге сложно найти что-то подобное.

Мне нравится сражаться бок о бок с этими парнями. Это здорово», – рассказал центровой.

«Тимбервулвз» одержали верх над «Наггетс» в первой встрече второго раунда плей-офф (106:99).