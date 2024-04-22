Чемпионат Турции. «Бешикташ» встретится с «Галатасараем»

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Галатасарай Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.

«Бешикташ» дома встретится с «Галатасараем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бешикташ – Галатасарай 22:23 (2 четверть)
Дата проведения
22 апреля, 20.30, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча
Бешикташ
Дельгадо (6), Мэтьюз (5), Нидэм (4), Митчелл (0), Конан (0).
Галатасарай
Акпынар (5), Бост (4), Маккормак (4), Кексал (2), Кабака (2).

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Бешикташ – 19-8, Каршияка – 19-9, Маниса – 15-13, Петким Спор – 14-14, Галатасарай – 13-14, Бююкчекмедже – 12-16, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-15, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-16, Меркезефенди – 11-17, Тофаш – 11-16, Бодрумспор – 8-19, Самсунспор – 3-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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