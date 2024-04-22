Чемпионат Турции. «Бешикташ» встретится с «Галатасараем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.

«Бешикташ» дома встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, – 19-8, Каршияка – 19-9, Маниса – 15-13, Петким Спор – 14-14, Галатасарай – 13-14, Бююкчекмедже – 12-16, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-15, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-16, Меркезефенди – 11-17, Тофаш – 11-16, Бодрумспор – 8-19, Самсунспор – 3-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.