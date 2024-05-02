Бриттни Грайнер выпускает мемуары «Возвращение домой»

Теги происшествия женская НБА Бриттни Грайнер Баскетбол

Бриттни Грайнер готовится к старту продаж мемуаров о заключении в России.

Баскетболистка дала серию интервью перед выходом книги, написанной автором Мишель Берфорд.

«Женщина не имеет права плакать. Если видят слезы, сразу говорят, что она слабачка, сучка или истеричка. У нас нет времени на переживания. Мы должны быть начеку 24/7.

Я стараюсь быть подальше от камер и экранов. Мне кажется, что время замирает, когда я на природе.

Я никогда ничего из произошедшего не забуду», – заявила Грайнер в интервью The New York Times Magazine.

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3 комментария
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Лeсбyхa-тoрчyхa многому может научить молодое поколение.
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Походу она дула каждый раз перед интервью.
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Уже вижу время, когда любой пендос начинает заглядывать и интересоваться законами страны куда въезжает. И правила, которые они себе там расковыряли, действуют только на территории соединённых гос-в америки. Нигде более.
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