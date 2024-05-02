Бриттни Грайнер выпускает мемуары «Возвращение домой»

Бриттни Грайнер готовится к старту продаж мемуаров о заключении в России.

Баскетболистка дала серию интервью перед выходом книги, написанной автором Мишель Берфорд.

«Женщина не имеет права плакать. Если видят слезы, сразу говорят, что она слабачка, сучка или истеричка. У нас нет времени на переживания. Мы должны быть начеку 24/7.

Я стараюсь быть подальше от камер и экранов. Мне кажется, что время замирает, когда я на природе.

Я никогда ничего из произошедшего не забуду», – заявила Грайнер в интервью The New York Times Magazine.