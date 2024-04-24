Джамал Кроуфорд: «Финиксу» нужен разыгрывающий. Айзейя Томас был бы полезен»

Теги Миннесота Джамал Кроуфорд Финикс НБА НБА плей-офф Айзейя Томас 1989 Баскетбол

Джамал Кроуфорд считает, что «Санз» нужно внести изменения в стартовую пятерку.

«Честно говоря, я думаю, что Айзейя Томас был бы им полезен. Им нужен разыгрывающий.

Мы знаем, что эти парни умеют играть с мячом, но они тратят слишком много сил на то, чтобы и начать атаку, и завершить ее. Я хочу, чтобы Брэдли Бил, Девин Букер и Кевин Дюрэнт бросали по кольцу. Я не хочу, чтобы они руководили атакой и создавали моменты для партнеров.

Им нужен разыгрывающий, который будет организовывать нападение», – сказал бывший игрок НБА.

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1 комментарий
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Так у них буквально в составе человек с двенадцатым показателем ассистов за игру в этом сезоне
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