Джамал Кроуфорд: «Финиксу» нужен разыгрывающий. Айзейя Томас был бы полезен»

Джамал Кроуфорд считает, что «Санз» нужно внести изменения в стартовую пятерку.

«Честно говоря, я думаю, что был бы им полезен. Им нужен разыгрывающий.

Мы знаем, что эти парни умеют играть с мячом, но они тратят слишком много сил на то, чтобы и начать атаку, и завершить ее. Я хочу, чтобы Брэдли Бил, Девин Букер и Кевин Дюрэнт бросали по кольцу. Я не хочу, чтобы они руководили атакой и создавали моменты для партнеров.

Им нужен разыгрывающий, который будет организовывать нападение», – сказал бывший игрок .