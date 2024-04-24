Лу Уильямс: «Не пора ли «Финиксу» рассмотреть возможность перевода Брэдли Била на скамейку запасных?»

Лу Уильямс предложил «Санз» перевести Брэдли Била на скамейку запасных.

«Не пора ли «Финиксу» рассмотреть возможность перевода Брэдли Била на скамейку запасных? Можно выпускать его вместе с Айзейей Томасом», – сказал бывший игрок НБА.

«Или включить Айзейю Томаса в стартовую пятерку. Они проигрывают, их нападение – полный отстой. Они должны внести изменения. Они должны предпринять что-то радикальное. То, что они сейчас делают, не работает», – добавил Чендлер Парсонс.