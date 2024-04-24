Лу Уильямс: «Не пора ли «Финиксу» рассмотреть возможность перевода Брэдли Била на скамейку запасных?»

Теги Лу Уильямс Финикс НБА НБА плей-офф Айзейя Томас 1989 Чендлер Парсонс Брэдли Бил Баскетбол

Лу Уильямс предложил «Санз» перевести Брэдли Била на скамейку запасных.

«Не пора ли «Финиксу» рассмотреть возможность перевода Брэдли Била на скамейку запасных? Можно выпускать его вместе с Айзейей Томасом», – сказал бывший игрок НБА.

«Или включить Айзейю Томаса в стартовую пятерку. Они проигрывают, их нападение – полный отстой. Они должны внести изменения. Они должны предпринять что-то радикальное. То, что они сейчас делают, не работает», – добавил Чендлер Парсонс.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бил без Уолла - деньги на ветер
+2
0
+2
Тут больше похоже на перестановку кроватей в борделе.
Хотя вон 2-0 тоже в финале с Бакс вели и что случилось.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий