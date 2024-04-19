Дрэймонд Грин: «После поражения от «Кингз» Стеф сказал мне, что мы еще не закончили»

Дрэймонд Грин привел слова Стефа Карри после завершения сезона для «Уорриорз».

По словам форварда «Уорриорз», лидер команды верит, что она еще способна бороться за победы.

«Сразу после матча, когда мы были в раздевалке на арене «Кингз», я сказал : «Люблю тебя, бро». Он мне в ответ: «И я тебя люблю. Мы еще не закончили». И он прав. Принято к сведению. Я согласен. Круто. Мы еще не все. Ты прав.

Мне нравится думать о том, что мы уже сделали. Но мы еще не закончили», – заявил .