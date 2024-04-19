Дрэймонд Грин: «После поражения от «Кингз» Стеф сказал мне, что мы еще не закончили»
Дрэймонд Грин привел слова Стефа Карри после завершения сезона для «Уорриорз».
По словам форварда «Уорриорз», лидер команды верит, что она еще способна бороться за победы.
«Сразу после матча, когда мы были в раздевалке на арене «Кингз», я сказал Стефу: «Люблю тебя, бро». Он мне в ответ: «И я тебя люблю. Мы еще не закончили». И он прав. Принято к сведению. Я согласен. Круто. Мы еще не все. Ты прав.
Мне нравится думать о том, что мы уже сделали. Но мы еще не закончили», – заявил Грин.
"-Это еще не конец, убей вождя.
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-Вот теперь конец!"
Глубина у Войнов есть. Там еще и Муди, Луни, Пэйтон. Кого-то возьмут с драфта.