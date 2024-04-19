Дрэймонд Грин: «После поражения от «Кингз» Стеф сказал мне, что мы еще не закончили»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин привел слова Стефа Карри после завершения сезона для «Уорриорз».

По словам форварда «Уорриорз», лидер команды верит, что она еще способна бороться за победы.

«Сразу после матча, когда мы были в раздевалке на арене «Кингз», я сказал Стефу: «Люблю тебя, бро». Он мне в ответ: «И я тебя люблю. Мы еще не закончили». И он прав. Принято к сведению. Я согласен. Круто. Мы еще не все. Ты прав.

Мне нравится думать о том, что мы уже сделали. Но мы еще не закончили», – заявил Грин.

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23 комментария
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Стадия отрицания)
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заявил Грин. И залаял
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Люблю тебя, бро. И я тебя люблю. Искра, буря, безумие
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Грина терпят только благодаря Стэфу, понятно почему он постоянно лижет ему зад. Хотя думаю он достал и его своими мерзкими выходками...))
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Надо закольцевать историю и закончить сезон 9-73.
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show must go on
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Перестроечку сделать вокруг Стефа с Грином и будет крепкий коллектив на пару тройку лет. Летсго.
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давайте так...умерла не только эта тройка....умерли все и почти сразу...вдруг помер Луни...Шарич,который смотрелся очень хорошо...за свои деньги...вдруг решил представится,Уигинз -краше в гроб кладут...Подземски неплох...если только не в старте...и муди тоже,Куминга -кровь из глаз...так что если бы кроме этой троицы остальные были на уровне....быть плову
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Напомнило анекдот про ковбоя и внутренний голос:

"-Это еще не конец, убей вождя.
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-Вот теперь конец!"
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карри имел ввиду беседу о поведении Грина и влиянии этого на сезон. тот не понял просто.
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Ответ Никола Тесла
Шанс, что они еще не все есть, но есть пару но: активов для обменов и усилений нет, свободные агенты за гайку не пойдут на минималку, через драфт так быстро (за 1 сезон) не построишься, те кто есть - сдали в той или иной степени, Томпсон сильно, Карри не сильно. Бро, в раздевалке поддерживайте друг друга, но вы все.
Но можно надеяться на прогресс Куминги и Подземски, реинкарнацию Уиггинса от его образца чемпионского сезона, не старый ведь, по годам еще в прайме и будет там в ближайшие 3-4 года. Урезать минуты Клэя и использовать его исключительно со скамейки, либо отпустить/обменять. Разобраться что делать с Крисом Полом, хотя на мой взгляд, при всей его полезности, стилю ГСВ он не подходит и надо разменивать его на что-нибудь полезное для войнов.

Глубина у Войнов есть. Там еще и Муди, Луни, Пэйтон. Кого-то возьмут с драфта.
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Ответ Rodbert
Перестроечку сделать вокруг Стефа с Грином и будет крепкий коллектив на пару тройку лет. Летсго.
Чтобы делать перестроечку, нужны активы. А у варриорз одни неликвиды и платежка раздутая. Руки повязаны у них
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Ответ assault
Если не отцепите пару-тройку рюкзаков дорогостоящих, то не закончили
рюкзака давно уже отцепили, он щас в Финиксе играет
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Всё верно. Запрос на трейд Янниса этим летом может всё перевернуть, НБА рано расслабляться
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Вот, надо включить, чтобы более атмосферно прочитать эту жизнеутверждающую новость: Daughtry - It’s Not Over.mp3
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Хрен на хлеб намажьте ...
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Шанс, что они еще не все есть, но есть пару но: активов для обменов и усилений нет, свободные агенты за гайку не пойдут на минималку, через драфт так быстро (за 1 сезон) не построишься, те кто есть - сдали в той или иной степени, Томпсон сильно, Карри не сильно. Бро, в раздевалке поддерживайте друг друга, но вы все.
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"Увидимся в Шарлотт"
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