Крис Финч о Руди Гобере: «Один из тех игроков, благодаря которым команда не проигрывает»

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Крис Финч рассказал о важности Руди Гобера для «Миннесоты».

В пятницу «Вулвз» одолели «Хоукс» со счетом 109:106, в активе француза 25 очков, 19 подборов и 5 блок-шотов при 10 из 10 с игры.

«Есть разница между тем, когда игрок становится причиной того, что команда выиграла и причиной того, что команда не проиграла. И Руди как раз причина того, почему мы не проигрываем.

Он не позволяет нам проигрывать эти матчи. И так весь сезон. Он невероятен в способности делать команду и одноклубников лучше, и знает, когда нам это требуется более всего.

Это одна из многих причин, почему он так ценен для нас», – заявил главный тренер «волков».

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