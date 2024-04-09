Лу Уильямс: «Награда лучшему запасному должна была быть названа в честь меня или Джамала Кроуфорда»
Награда «Лучший запасной игрок года» была названа в честь Джона Хавличека.
Лу Уильямс не согласен с решением лиги и считает, что награда должна была быть названа в честь него или Джамала Кроуфорда.
«Однозначно. Я был бы признателен в любом случае, и если бы награду назвали в честь Джамала, и если бы ее назвали в честь меня. Я считаю, что мы оба изменили игру. Мы вышли за рамки.
Они назвали ее в честь Джона Хавличека, который выиграл восемь чемпионатов. Я не понял этого решения, но с большим уважением отношусь к нему, к его семье и к тому, что он умел на площадке. Просто думаю, что это должны были быть я или Джамал», – сказал бывший игрок НБА.
Уильямс и Кроуфорд являются трехкратными обладателями награды.