Лу Уильямс: «Награда лучшему запасному должна была быть названа в честь меня или Джамала Кроуфорда»

Теги Джамал Кроуфорд Лу Уильямс НБА Джон Хавличек Баскетбол

Награда «Лучший запасной игрок года» была названа в честь Джона Хавличека.

Лу Уильямс не согласен с решением лиги и считает, что награда должна была быть названа в честь него или Джамала Кроуфорда.

«Однозначно. Я был бы признателен в любом случае, и если бы награду назвали в честь Джамала, и если бы ее назвали в честь меня. Я считаю, что мы оба изменили игру. Мы вышли за рамки.

Они назвали ее в честь Джона Хавличека, который выиграл восемь чемпионатов. Я не понял этого решения, но с большим уважением отношусь к нему, к его семье и к тому, что он умел на площадке. Просто думаю, что это должны были быть я или Джамал», – сказал бывший игрок НБА.

Уильямс и Кроуфорд являются трехкратными обладателями награды.

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2 комментария
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изменил игру и вышел за рамки как 6 игрок — великий Ману Джинобили
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Если бы тогда давали награду за лучшего шестого, то Хавличек бы таких 5-6 забрал. Это верное утверждение?
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