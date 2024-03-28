Лу Уильямс: «Келли Убре будет оштрафован на 25 тысяч за каждую «сучку»

Лу Уильямс прокомментировал инцидент с защитником «Сиксерс» Келли Убре.

После поражения от «Клипперс» (107:108) Убре выразил недовольство в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, и ты сучка».

«За Келли Убре раньше не было замечено ничего подобного, верно? Если бы это был Дрэймонд Грин, мир сегодня взорвался бы. Я думаю, что он будет оштрафован на 75 тысяч долларов. По 25 за каждую «сучку», – сказал .

отметил, что Убре назвал «сучками» не только судей, но их матерей.

«Серьезно? Тогда это 150 тысяч», – пошутил Уильямс.

«Ты сучка, ты сучка, и ты сучка». «Фила» уморительно обложила судей после ошибки в последней атаке