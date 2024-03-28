Лу Уильямс: «Келли Убре будет оштрафован на 25 тысяч за каждую «сучку»

Теги Филадельфия Лу Уильямс НБА судьи Чендлер Парсонс Келли Убре Баскетбол

Лу Уильямс прокомментировал инцидент с защитником «Сиксерс» Келли Убре.

После поражения от «Клипперс» (107:108) Убре выразил недовольство в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, и ты сучка».

«За Келли Убре раньше не было замечено ничего подобного, верно? Если бы это был Дрэймонд Грин, мир сегодня взорвался бы. Я думаю, что он будет оштрафован на 75 тысяч долларов. По 25 за каждую «сучку», – сказал Уильямс.

Чендлер Парсонс отметил, что Убре назвал «сучками» не только судей, но их матерей.

«Серьезно? Тогда это 150 тысяч», – пошутил Уильямс.

«Ты сучка, ты сучка, и ты сучка». «Фила» уморительно обложила судей после ошибки в последней атаке

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3 комментария
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самый дорогой поход в стрипуху во время матча😂
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Это у него было две сучки? Дядя разбирается в теме.
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Ответ totocash
самый дорогой поход в стрипуху во время матча😂
Хорошо что ты уточнил, так как Харден рекордсмен по стрипухам 😂
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