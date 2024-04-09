Николя Батюм: «Это худший Вембаньяма, которого мы увидим в ближайшие 15 лет. И это пугает»
Николя Батюм отдал должное Виктору Вембаньяме.
Форвард «Сиксерс» считает, что его соотечественник из «Сперс» с каждым годом будет становиться еще сильнее. Он сказал об этом после воскресного матча с техасцами, в котором его команда победила во втором овертайме – 133:126.
Вембаньяма набрал 33 очка, 18 подборов, 6 передач и 7 блок-шотов.
«Я давно знаю этого паренька. Никто не удивлен. Разве что я не ожидал, что он начнет делать все это с первого же сезона. Он особенный.
Была цитата Поповича о том, что это худший сезон Вембаньямы, что-то такое. И это пугает. Это худший Вембаньяма, которого мы увидим в ближайшие 15 или сколько там лет. Так что я рад, что мы обыграли их в воскресенье. Даже не знаю, как с этим будет обстоять дело в будущем», – сказал Батюм.
Первый номер драфта-2023 набирает в дебютном сезоне в НБА 21,3 очка, 10,7 подбора, 3,8 передачи, 1,2 перехвата и 3,6 блок-шота в среднем за игру.
https://www.sports.ru/basketball/1115949214-nikolya-batyum-vozmozhno-eto-xudshij-sezon-v-karere-viktora-vembanyamy.html