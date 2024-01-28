Уилли Рид потерял сознание во время матча чемпионата Тайваня

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Уилли Рид потерял сознание во время дебютного матча в тайваньской лиге.

33-летнего центрового унесли с площадки. Вскоре он пришел в себя, но команда отправила его в больницу на медицинское обследование.

Инцидент случился за 7 минут 40 секунд до конца второй четверти матча. Рид сыграл менее 14 минут.

Бывший игрок НБА пару дней назад присоединился к команде «Тайнань», выступающей в тайваньской лиге Т1. До этого американский бигмен играл за испанскую «Фуэнлабраду» и черногорскую «Будучность».

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