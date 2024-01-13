Девон Акун-Перселл набрал 30 очков в победном матче против ЦСКА. Это его личный рекорд в Лиге ВТБ

Форвард «Локо» Девон Акун-Перселл стал главным героем победного матча с ЦСКА.

В субботу краснодарский « » дома справился с московским (89:85) и продлил победную серию до семи матчей.

установил личный рекорд результативности в Лиге ВТБ, набрав 30 очков (9 из 18 с игры, 8 из 8 с линии), а также сделал 4 передачи и 3 перехвата. Он заработал 29 баллов в рейтинге эффективности.