Девон Акун-Перселл набрал 30 очков в победном матче против ЦСКА. Это его личный рекорд в Лиге ВТБ

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Девон Акун-Перселл Баскетбол

Форвард «Локо» Девон Акун-Перселл стал главным героем победного матча с ЦСКА.

В субботу краснодарский «Локомотив-Кубань» дома справился с московским ЦСКА (89:85) и продлил победную серию до семи матчей.

Акун-Перселл установил личный рекорд результативности в Лиге ВТБ, набрав 30 очков (9 из 18 с игры, 8 из 8 с линии), а также сделал 4 передачи и 3 перехвата. Он заработал 29 баллов в рейтинге эффективности.

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1 комментарий
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Очень неплохо сыграл локо, и Девон тоже
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