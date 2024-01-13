Девон Акун-Перселл набрал 30 очков в победном матче против ЦСКА. Это его личный рекорд в Лиге ВТБ
Форвард «Локо» Девон Акун-Перселл стал главным героем победного матча с ЦСКА.
В субботу краснодарский «Локомотив-Кубань» дома справился с московским ЦСКА (89:85) и продлил победную серию до семи матчей.
Акун-Перселл установил личный рекорд результативности в Лиге ВТБ, набрав 30 очков (9 из 18 с игры, 8 из 8 с линии), а также сделал 4 передачи и 3 перехвата. Он заработал 29 баллов в рейтинге эффективности.