Джамал Кроуфорд ответил Умару Джонсону, критиковавшему вдову Кобе Брайанта.

Активист обвинил Ванессу Брайант, что она не помогает «темнокожему сообществу».

«Умар что-то путает. Ванесса делает для нынешнего и будущих поколений больше, чем большинство других. Видите вы это или нет, просто не все для камер… В жизни я усвоил следующую вещь: «Те, кто делает, делают. Те, кто не делает, говорят о тех, кто делает. Продолжайте «делать», – считает экс-игрок .