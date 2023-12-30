Джамал Кроуфорд ответил активисту Умару Джонсону, который критиковал вдову Кобе: «Кто-то делает дела, а те, кто не делает, говорят о них»

Теги Лейкерс Кобе Брайант Джамал Кроуфорд НБА Ванесса Брайант Баскетбол

Джамал Кроуфорд ответил Умару Джонсону, критиковавшему вдову Кобе Брайанта.

Активист обвинил Ванессу Брайант, что она не помогает «темнокожему сообществу».

«Умар что-то путает. Ванесса делает для нынешнего и будущих поколений больше, чем большинство других. Видите вы это или нет, просто не все для камер… В жизни я усвоил следующую вещь: «Те, кто делает, делают. Те, кто не делает, говорят о тех, кто делает. Продолжайте «делать», – считает экс-игрок НБА.

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