Шакил О’Нил заявил, что у него не было конфликта с Кобе Брайантом: «Я подстроил это специально, чтобы вы говорили о нас»

Шакил О’Нил признался, что между ним и Кобе Брайантом никогда не было вражды.

«Это не вражда. Понятно, что в любом случае будет только один босс. Но между нами всегда было уважение. Мы постоянно спорили, но это просто выглядело как вражда. Тут нечего скрывать: когда я попадаю под двойную опеку, – первый, кого я ищу. Когда он попадает под сдваивание, я первый, кого он ищет.

Забудьте обо всем этом. Я ненавижу этих наблюдателей со стороны, которые говорят, что ты должен быть таким-то и вести себя так-то. Нет, ты не должен ничего из этого. И тогда я, как мастер маркетинга, которым являюсь, сделал то, что должен был, чтобы вы все говорили о нас. Я знал, что все сразу начнут болтать об этом. Так что спасибо.

Иногда люди забывают, что у меня четыре диплома. Вы должны понимать, что прежде чем я что-то скажу, я уже заранее остановил время и знаю, что у вас на уме», – поделился О’Нил.