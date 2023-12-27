Джордан Морган стал игроком АЕКа

Теги переходы Локомотив-Кубань АЕК чемпионат Греции Джордан Морган Баскетбол

АЕК объявил о подписании контракта с Джорданом Морганом.

Соглашение с бывшим центровым «Локомотива-Кубань» рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ранее «Локо» объявил об уходе Моргана из команды. Стороны приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Морган присоединился к «Локо» в июле 2023 года и провел за команду 16 матчей в Единой лиге ВТБ (8 – в стартовом составе). Проводя на площадке в среднем 15 с половиной минуты, центровой с американским и словенским гражданством набирал 6,2 очка, делал 4,0 подбора, 0,8 передачи, 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота.

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