Шакил О’Нил назвал самых зрелищных игроков в истории: «Я начну с короля, которому не уделяют достаточно внимания, – Джулиуса Ирвинга»

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Шакил О′Нил НБА Стефен Карри Джулиус Ирвинг Баскетбол

Шакил О’Нил назвал самых зрелищных игроков в истории НБА.

«Я начну с короля, которому, кстати, не уделяют достаточно внимания, – доктора Джея [Джулиус Ирвинг]. Он первый. Потом Мэджик научил нас говорить «Ого!», верно? А потом Джордан привнес «Ва-а-а-у». После этого... Стеф, он лучший снайпер в истории. А после него я не знаю.

Однажды мой отец купил билеты на «Никс». Доктор Джей проходит под кольцо, ставит сверху, и толпа сходит с ума. Тогда я сказал: «Ладно, это то, чем я хочу заниматься». Я изменился. С того дня несовершеннолетний преступник во мне испарился. Я старался лучше учиться в школе и больше не попадал в неприятности. Хотел, чтобы люди кричали мое имя», – заявил О’Нил в эфире своего подкаста.

7 комментариев
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Можно ещё Айверсона добавить
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Сейчас Морэнт и Лука
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Винс Картер
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Помимо того, что Ирвинг, по мнению многих, лучший игровой банкет, он ещë и очень универсальный игрок, этакий ЛеБрон 70-80-х, только менее ориентированный на розыгрыш. 24+8,5+4+2+1,7 по карьере - это уникальная статистика.
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да, такие игроки делают тебя лучше....
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