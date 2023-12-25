Шакил О’Нил назвал самых зрелищных игроков в истории НБА.

«Я начну с короля, которому, кстати, не уделяют достаточно внимания, – доктора Джея [ ]. Он первый. Потом Мэджик научил нас говорить «Ого!», верно? А потом привнес «Ва-а-а-у». После этого... Стеф, он лучший снайпер в истории. А после него я не знаю.

Однажды мой отец купил билеты на «Никс». Доктор Джей проходит под кольцо, ставит сверху, и толпа сходит с ума. Тогда я сказал: «Ладно, это то, чем я хочу заниматься». Я изменился. С того дня несовершеннолетний преступник во мне испарился. Я старался лучше учиться в школе и больше не попадал в неприятности. Хотел, чтобы люди кричали мое имя», – заявил О’Нил в эфире своего подкаста.