Кэм Томас о 26 поражениях «Детройта»: «Никто не хочет быть той самой командой, которая им проиграет. Это не секрет»

Теги Детройт Бруклин НБА Кэм Томас Баскетбол

Команды НБА не хотят, чтобы серия поражений «Детройта» прервалась в матче с ними.

Защитник «Бруклина» Кэм Томас в интервью после победы над «Пистонс» (126:115) объяснил, какой был настрой перед матчем с командой, у которой 25 поражений подряд.

«Все знают, что сейчас происходит в НБА. Это не секрет. Очевидно, что никто не хочет быть той самой командой [, которая уступит «Детройту»]», – объяснил Томас.

Во вторник команды снова встретятся в Детройте, где «Пистонс» могут приблизиться к самой продолжительной серии поражений в истории НБА. С конца сезона-2014/15 до начала регулярки-2015/16 «76-е» проиграли 28 матчей подряд.

1 комментарий
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вот и парадокс. на худшую команду настрой как на плейофф
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