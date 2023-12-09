Джейлен Брансон травмировался за 20 секунд до конца матча при «-12»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон получил травму голеностопного сустава, подвернув левую ногу за 21,3 секунды до конца матча против «Бостона» при «-12» у своей команды.
Брансон травмировался, пытаясь открыться при вводе мяча в игру. Игрок сразу покинул площадку и направился в раздевалку.
Матч закончился победой «Селтикс» со счетом 133:123.
Главный тренер «Никс» Том Тибодо заявил, что не сожалеет о своем решении оставить в игре Джейлена Брансона и других баскетболистов стартового состава в концовке встречи.