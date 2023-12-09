Джейлен Брансон травмировался за 20 секунд до конца матча при «-12»

Разыгрывающий « » получил травму голеностопного сустава, подвернув левую ногу за 21,3 секунды до конца матча против « » при «-12» у своей команды.

Брансон травмировался, пытаясь открыться при вводе мяча в игру. Игрок сразу покинул площадку и направился в раздевалку.

Матч закончился победой «Селтикс» со счетом 133:123.

Главный тренер «Никс» Том Тибодо заявил, что не сожалеет о своем решении оставить в игре Джейлена Брансона и других баскетболистов стартового состава в концовке встречи.