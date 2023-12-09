Джейлен Брансон травмировался за 20 секунд до конца матча при «-12»

Теги травмы Бостон Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон получил травму голеностопного сустава, подвернув левую ногу за 21,3 секунды до конца матча против «Бостона» при «-12» у своей команды.

Брансон травмировался, пытаясь открыться при вводе мяча в игру. Игрок сразу покинул площадку и направился в раздевалку.

Матч закончился победой «Селтикс» со счетом 133:123.

Главный тренер «Никс» Том Тибодо заявил, что не сожалеет о своем решении оставить в игре Джейлена Брансона и других баскетболистов стартового состава в концовке встречи.

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3 комментария
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Узнаю старину Тибса.
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Впрочем ничего нового...
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Тибода любит ходить по граблям и не сожалеет об этом.
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