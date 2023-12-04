Кевин Гарнетт о «Голден Стэйт»: «Это не команда уровня плей-офф. Даже не уровня плей-ин»
Прославленный игрок НБА, эксперт Кевин Гарнетт поделился мнением о потенциале «Голден Стэйт».
«Это не команда уровня плей-офф. Даже не уровня плей-ин.
Я просто вижу более сильные команды, чем «Уорриорз», – заявил Гарнетт.
На прошлой неделе «Уорриорз» дважды упускали 20-очковый перевес – в матчах с «Сакраменто» и «Клипперс». Калифорнийцы с результатом 9-11 идут 11-ми на Западе.
Нужно что то менять в этой команде, самое оптимальное изменение сейчас - это обмен Томпсона, какие бы там сплеш бразер не были, но это факт.
Ну либо Крыс Пол и Грин начнут лупить всю команду, и те наконец то начнут что то делать))