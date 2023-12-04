Кевин Гарнетт о «Голден Стэйт»: «Это не команда уровня плей-офф. Даже не уровня плей-ин»

Теги Голден Стэйт Кевин Гарнетт НБА Баскетбол

Прославленный игрок НБА, эксперт Кевин Гарнетт поделился мнением о потенциале «Голден Стэйт».

«Это не команда уровня плей-офф. Даже не уровня плей-ин.

Я просто вижу более сильные команды, чем «Уорриорз», – заявил Гарнетт.

На прошлой неделе «Уорриорз» дважды упускали 20-очковый перевес – в матчах с «Сакраменто» и «Клипперс». Калифорнийцы с результатом 9-11 идут 11-ми на Западе.

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5 комментариев
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В данный момент это так.

Нужно что то менять в этой команде, самое оптимальное изменение сейчас - это обмен Томпсона, какие бы там сплеш бразер не были, но это факт.

Ну либо Крыс Пол и Грин начнут лупить всю команду, и те наконец то начнут что то делать))
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Печально, но это факт
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База!
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У ГСВ был выбор: Дать дань уважение своим лидерам, выписав им жирный чек или отпустить их и подписать хороших свободных агентов через год-два. Выбрали 1 путь. Свое ГСВ уже забрали, поэтому не думаю что они сильно разочаруются перезапуску. Да и Пола им лучше бы обменять.
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Ответ VKing24
В данный момент это так. Нужно что то менять в этой команде, самое оптимальное изменение сейчас - это обмен Томпсона, какие бы там сплеш бразер не были, но это факт. Ну либо Крыс Пол и Грин начнут лупить всю команду, и те наконец то начнут что то делать))
Второй вариант выглядит более реалистичным. Не верю, что сплэш-бразерс разъединят .
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