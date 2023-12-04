Прославленный игрок , эксперт поделился мнением о потенциале « ».

«Это не команда уровня плей-офф. Даже не уровня плей-ин.

Я просто вижу более сильные команды, чем «Уорриорз», – заявил Гарнетт.

На прошлой неделе «Уорриорз» дважды упускали 20-очковый перевес – в матчах с «Сакраменто» и «Клипперс». Калифорнийцы с результатом 9-11 идут 11-ми на Западе.