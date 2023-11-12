Олег Киселев о победе над «Уралмашем»: «Команда выполнила план, мы заслуженно победили»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил, что его команда выполнила план на игру против « » и одержала заслуженную победу (80:72).

«В первую очередь поздравляю свою команду. Они выполнили план, мы заслуженно победили.

Сегодня насладимся вкусом победы, но завтра уже должны будем думать о следующей игре, которая у нас будет через два дня. Мы играем с «МИНСКОМ» – это очень серьезный соперник. Хотя они не имеют на данный момент побед, мы должны со всей серьезностью подойти к этой игре.

Болельщики, вы супер. Мы чувствуем вашу поддержку и ждем на игре 15 ноября!» – сказал тренер.