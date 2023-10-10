Операция Акилле Полонары прошла успешно

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Виртус Акилле Полонара Баскетбол

«Виртус» сообщил, что операция, которую сегодня перенес Акилле Полонара, в техническом отношении прошла успешно.

В ближайшие дни будут определены методы и сроки возобновления спортивной деятельности игроки, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Полонара перенес операцию по удалению недавно обнаруженного новообразования в яичке. Итальянец этим летом заключил двухлетнее соглашение с командой.

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