Операция Акилле Полонары прошла успешно

« » сообщил, что операция, которую сегодня перенес , в техническом отношении прошла успешно.

В ближайшие дни будут определены методы и сроки возобновления спортивной деятельности игроки, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Полонара перенес операцию по удалению недавно обнаруженного новообразования в яичке. Итальянец этим летом заключил двухлетнее соглашение с командой.

«Зенит» – ЦСКА. Иван Лазарев – о главных факторах победы армейцев