«Бостон» заключил негарантированный контракт с Джорданом Шакелом

« » заключил негарантированный контракт с атакующим защитником Джорданом Шакелом (25 лет, 198 см).

Шакел с высокой вероятностью продолжит карьеру в фарм-команде «Селтикс» в Лиге развития.

В минувшем сезоне Джордан провел 2 матча за «Вашингтон», набирая 1,5 очка в среднем.

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