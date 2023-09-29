«Бостон» заключил негарантированный контракт с Джорданом Шакелом
«Бостон» заключил негарантированный контракт с атакующим защитником Джорданом Шакелом (25 лет, 198 см).
Шакел с высокой вероятностью продолжит карьеру в фарм-команде «Селтикс» в Лиге развития.
В минувшем сезоне Джордан провел 2 матча за «Вашингтон», набирая 1,5 очка в среднем.
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