Кэмерон Рейнольдс продолжит карьеру в «Промитеасе»

Теги возможные переходы чемпионат Греции Адриатическая лига Будучность Кэмерон Рейнольдс Промитеас Баскетбол

«Промитеас» близок к подписанию легкого форварда Кэмерона Рейнольдса (28 лет, 201 см), информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Сезон-2022/23 Рейнольдс провел в составе черногорской «Будучности».

Показатели американца составили 8,9 очка и 2,4 подбора при 40,7% реализации трехочковых бросков.

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