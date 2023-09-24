Кэмерон Рейнольдс продолжит карьеру в «Промитеасе»
«Промитеас» близок к подписанию легкого форварда Кэмерона Рейнольдса (28 лет, 201 см), информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.
Сезон-2022/23 Рейнольдс провел в составе черногорской «Будучности».
Показатели американца составили 8,9 очка и 2,4 подбора при 40,7% реализации трехочковых бросков.
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