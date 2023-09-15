Юрица Жужа: «Секулич смотрел наш матч в самолете»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа подвел итоги победного полуфинала Kuban Cup против «Руны» (86:69).

– Это была очень хорошая игра для нас. « » – соперник высокого уровня. Для нас было очень важно пройти такой тест и узнать, чего мы достигли в предсезонной подготовке. Я рад, что игрокам удалось сделать то, о чем мы просим на каждой тренировке: быть максимально агрессивными, в том числе на чужом щите. И в этом матче – особенно в первых трех четвертях – у нас это получалось достаточно хорошо. Мы стараемся играть в быстрый баскетбол. Совершили 71 бросок против 56 у «Руны» – достойный показатель. Если бы наш процент попаданий был повыше, можно было быть еще более довольными. Но самое главное сегодня то, что мы дали хорошие минуты каждому в заявке – включая Темирова, Елатонцева, Близнюка. Мы хотим развивать этих игроков, потому что нам предстоит играть в Кубке России, где им точно придется брать на себя много ответственности. И наши американцы получили достаточно минут, чтобы мы могли увидеть, какую форму они успели набрать. Сейчас будем отдыхать, завтра будут восстановительные тренировки, чтобы подойти к финальному матчу Kuban Cup свежими.

– Александер Секулич уже знает итог матча?

– Да, у него в самолете был вай-фай, он смотрел игру и написал мне: «Хорошо, но можно было и лучше!» Вообще, он уже преодолел большую часть пути с Филиппин, и в субботу будет с нами на площадке.

– Сегодня пропускали матч Крис Хортон и Захар Ведищев. Насколько сложно перед каждым матчем делать выбор, кто из 14 игроков останется вне заявки?

– Я бы назвал это «сладкой проблемой»! Такая ситуация гораздо лучше того, когда заявку наполнять некем. Нам предстоит много матчей – в лиге, в Кубке России, время найдется для всех.

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