Артем Комиссаров о матче с «Локо»: «У нас ничего не получилось»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Артем Комиссаров Руна Баскетбол

Форвард «Руны» Артем Комиссаров назвал причины поражения команды в матче против «Локомотива-Кубань» (69:86) на турнире Kuban Cup.

«Если быть откровенным, в этой игре у нас ничего не получилось. «Локо» был сильнее нас и в переходе, и в трехочковых бросках, и на подборе. Они переиграли нас во всем.

Но без поражений не бывает и побед. Мы получили пищу для размышлений, будем работать, время до старта сезона у нас еще есть. Это первая официальная игра. Конечно, очень приятно играть при полных трибунах. Будем стараться лучше.

Это очень хороший опыт для нас. Грубо говоря, получить по пятой точке и потом сидеть разбирать ошибки – это полезно. Нам предстоит в сезоне встречаться с «Локо» не один раз, поэтому сейчас это очень хороший опыт для нас. В том числе и для наших новичков – двое из них впервые играют в Европе. И для них это тоже важно: пусть почувствуют конкуренцию, поймут, что и у нас здесь люди не лыком шиты.

Спасибо «Локо» за приглашение. Будем работать, двигаться дальше и преследовать только высокие цели», – заявил Комиссаров.

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