Член Зала славы вспомнил о том, как узнал о трагической гибели легенды «Лейкерс» .

Уилкинс также отметил уникальную для современной лиги особенность Брайанта.

«Я помню день гибели Кобе так, будто это была вчера. Я тогда ехал на игру сына, он позвонил мне, сказал, что Кобе больше нет. Попросил его не говорить мне такие вещи. Он ответил, что это правда. И вскоре это подтвердилось. Я просидел целый час. Не мог двигаться. Это было шоком.

Кобе был последним из тех, кто играл, несмотря ни на что. И я сказал ему об этом в день его последнего матча в Атланте», – рассказал Уилкинс.

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