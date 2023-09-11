Доминик Уилкинс: «Кобе был последним из тех, кто играл, несмотря ни на что»

Теги Кобе Брайант НБА Доминик Уилкинс Баскетбол

Член Зала славы Доминик Уилкинс вспомнил о том, как узнал о трагической гибели легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта.

Уилкинс также отметил уникальную для современной лиги особенность Брайанта.

«Я помню день гибели Кобе так, будто это была вчера. Я тогда ехал на игру сына, он позвонил мне, сказал, что Кобе больше нет. Попросил его не говорить мне такие вещи. Он ответил, что это правда. И вскоре это подтвердилось. Я просидел целый час. Не мог двигаться. Это было шоком.

Кобе был последним из тех, кто играл, несмотря ни на что. И я сказал ему об этом в день его последнего матча в Атланте», – рассказал Уилкинс.

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3 комментария

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MrFrost
Ответ Stephan Carrypenko
А Джимбо?)
Неа, Кобе было плевать была ли это игра МВЗ, регулярка, плов или просто товарняк, везде он выкладывался. кстати, из всех нынешних игроков, наверно, только Уэстбрук этим похож на Кобяна.
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