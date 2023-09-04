Доминик Уилкинс о расизме в Бостоне: «Лично я ничего такого не видел»

Член Зала славы в шоу популярного блогера Vlad TV рассказал, что не чувствовал проявления расизма в свою сторону, несмотря на соответствующую репутацию .

«Селтикс» – легендарная команда, но о Бостоне мы слышали всякое. Игроки, у которых я брал интервью, например, , рассказывали мне о расистских высказываниях, которые им выкрикивали фанаты «Селтикс», – сказал ведущий.

«Вот что я тебе скажу. Когда ты на этой арене, особенно в те времена – в ход идет все подряд. Никого это не волнует, люди говорят то, что хотят.

Я жил в Бостоне 5 лет после окончания карьеры. Мне очень понравилось. Я жил в пригороде, в местечке под названием Довер, штат Массачусетс, недалеко от Уэлсли, и ко мне очень хорошо относились. Так что лично я ничего такого не видел», – заявил Уилкинс.

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