Доминик Уилкинс: «Преодоление планки в 20 000 очков увековечивает тебя среди величайших игроков»

Член Зала славы дал интервью популярному ютуб-каналу VladTV, где рассказал, какое значение для него имело преодоление планки в 20 000 набранных очков за карьеру.

«Достижение этой цели в карьере увековечивает тебя среди величайших игроков. 20 000 очков – это очень, очень много очков. Достичь 20 000 – это потрясающе.

Вы посмотрите, каких высот достигают эти парни сейчас: стал лучшим бомбардиром в истории. Каждый раз, когда ты набираешь 20 000 очков, это означает, что ты проделал определенную работу над собой», – сказал Уилкинс.

В своем первой матче 11-го сезона в лиге Уилкинс пробил планку в 20 000 очков, но «Хоукс» уступили «Никс». После окончания карьеры легендарный форвард добрался до отметки в 26 668 – что сейчас является 15-м результатом в истории .

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